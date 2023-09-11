شركة إسبانية بالتواطؤ مع رجل أعمال جزائري متهمون بتبديد 4 ملايير سنتيم أمام العدالة

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح بالشراقة، يوم 30 سبتمبر الجاري، ملف فساد طالت الشركة الاسبانية تنشط بالجزائر استفادت من قروض بنكية. تجاوزت 4 مليار سنتيم. بالتوطؤ من رجل أعمال جزائري لبناء سكنات بطريقة غير قانونية بعين بنيان بالعاصمة.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار تعود وقائعها سنة 2010 بعد ان تحصلت شركة اسبانية من على سجل تجاري. وبعدها استفاذت من قروض بنكية وصلت قيمتها إلى 4 ملايير سنتيم و160 مليون من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة القبة. من اجل شراء قطعة ارضية بعين بنيان. لانجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية. وبعدها لاذو بالفرار الى خارج الوطن دون تسديد المستحقات المالية للصندوق .

وحسب مصادر النهار المتهمون في قضية الحال يتعلق الامر بكل من “ص.إ” رجل اعمال جزائري. بالاضافة الى المتهمين. الاسبانيين المتواجدين في حالة فرار و يتعلق الامر بكل من “د.ماركس” ا.ميغال “,”ر.سيلفا ” ،هذا وقد وجهت لهم تتعلق بتبديد و اختلاس اموال عمومية ،في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة التي برمجت يوم 30 سبتمبر الجاري .