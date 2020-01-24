شركة “إل جي إلكترونيكس” تفتك أكبر عدد من الجوائز في معرض الإلكترونيات 2020

إستطاعت شركة “إل جي إلكترونيكس”، أن تفتك أزيد من جائزة، خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الإستهلاكية لسنة 2020.

وأفادت الشركة في بيان لها، أن عدد الجوائز المتحصل عليها هذه السنة تجاوز 160 جائزة.

وأضاف البيان أن الجوائز تمثلت في جوائز أفضل المنتجات في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية لسنة 2020.

وأشارت شركة “إل جي إلكترونيكس” أن عدد الجوائز المتحصل عليها إجمالا بلغت 17 جائزة إبتكار، ضمن فئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي والهواتف النقالة.

كما تحصلت شركة “إل جي إلكترونيكس” أيضا على الجوائز الكبرى من قبل الخبراء التقنيين ووسائل الإعلام.