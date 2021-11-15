شركة “LG Electronics” تفوز بـ24 جائزة في مؤتمر الحلول الإلكترونية

حصدت شركة “LG Electronics” على 24 جائزة في “مؤتمر الحلول الإلكترونية“، اعترافا لها بتميزها و تقدمها التكنولوجي. ويعد هذا المؤتمر، أكبر معرض للصناعات الإلكترونية.

وتقوم جمعية مستهلكي الحلول التكنولوجية، كل سنة، باختيار الحلول التكنولوجية المتطورة التي تعرض في هذه التظاهرة.

وشهدت طبعة 2022 من المعرض، تكريم الحلول التكنولوجية المتطورة والمتقدمة والحصرية لعلامة “إل جي” للسنة المقبلة.

وحصل تلفاز “إل جي أوليد” للسنة العاشرة على التوالي، على جائزة التميز للمعرض.

وتعد هذه الجائزة، شهادة عالية وغالية في دقة التكنولوجيا تمنح لمنتوج “إل جي” العائلي الخاص بالترفيه.

كما حصلت علامة “إل جي” على جوائز التميز والتطور التكنولوجي في المنتجات الكهرومنزلية.

بالأخص ثلاجات “فرانتش دوور إنستافيو” و” إل جي توين”، اللتان تقدمان مفهوم جديد للبستنة الداخلية.

كما حصل مطهر الهواء لعلامة “إل جي” “بيوري كار” الخاص بالحيوانات الأليفة، على جائزة.

وتمكن نظام “إل جي وان كويك”من قسم منتجات الشركات من لفت الانتباه وجلب أنظار لجنة التحكيم. وذلك بتقديمه لتقنية “المحاضرة المرئية” الفريدة من نوعها في وقت أصبح العمل عن بعد طريقة العمل في الشركات.

وسيتم الإعلان عن القائمة الكاملة للمنتجات المتوجة في معرض مؤتمر الحلول الإلكترونية 2022″ الخاصة بعلامة “إل جي” في ندوة صحفية يوم 4 جانفي 2022.

ويأتي هذا، قبل افتتاح المعرض الذي سيكون مابين 5 و8 جانفي 2022.

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