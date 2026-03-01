شركة إم إس سي تطلب من سفنها في الخليج التوجه لملاذ آمن

وجهت شركة الشحن العالمية إم إس سي، تعليمات عاجلة لكافة سفنها في منطقة الخليج بالتوجه فوراً إلى ملاذات آمنة تحسباً للتطورات.

وأصدرت شركة الشحن العالمية العملاقة “إم إس سي” (MSC)، توجيهات رسمية وصارمة لجميع سفنها المتواجدة في منطقة الخليج بضرورة التوجه الفوري إلى أقرب ملاذ آمن.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية في المنطقة. حيث تسعى كبرى شركات الشحن العالمية لتأمين أطقمها وبضائعها من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن التوترات الراهنة.

ولم تفصح الشركة في بيانها الأولي عن تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديدات المحددة. إلا أن الإجراء يعكس حالة من الحذر الشديد.

ومن المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على حركة التجارة الدولية في واحد من أهم الممرات المائية في العالم.