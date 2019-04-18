شركة إنتاج تركية تتهم الشروق بسرقة مسلسل “قيامة ارطغرل”

بعدما فضحت قناة “قرطاج+” ومؤسسة الانتاج السينمائي “انزور” السورية الشروق، جاء اليوم الدور على شركة “ميست “التابعة لقناة “تي.أر.تي” التريكية.

وقالت ” الشركة الممثلة للقناة الوطنية التركية TRT “تي.أر.تي” وهي المخولة الوحيدة لتوزيع “قيامة ارطغرل” في بيان لها.

ان “الشروق” تبث هذا المسلسل بطريقة غير قانونية ومن دون ترخيص لا من المنتج ولا من الموزع.

وقال البيان أن الشركة التركية طالبت في العديد من المرات برسالة الى مدير القناة تطلب فيها بتوقيف بث هذا المسلسل.

لكن مسؤولي القناة استمروا في بث المسلسل دون مراعاة الامور الفنية الخاصة بالعرض، ما اعتبريته الشركة التركية سرقة موصوفة عرضتها لخسائر مادية تقدر بملايين الدولارات.

وطالبت الشركة من الشروق إيقاف بث مسلسل “قيامة ارطغرل” لانها تملك حقوق بثة ودبلجته و بيعه عبر العالم.

وقد قامت الشركة التركية برفع دعوى قضائية ضد قناة الشروق عن سرقة المسلسل، وقالت الشركة التركية انها منذ عامين وهم يطالبون مستحقاتهم ولم يحصلو عليها.

والمسلسل لا يزال يبث منذ 2017، وهم يطالبون بمستحقاتهم بكل الطرق القانونية ولكن لا حياة لمن تنادي.

وقالت الشركة التركية المعروفة ان تصرف مسؤولي الشروق الجزائرية شوه صورة الاعلام الجزائري في الخارج.