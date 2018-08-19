شركة إيطالية تتعهد بتقديم 500 مليون أورو لمساعدة الضحايا و إعادة بناء جسر جنوة  

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “أوتوستراد” الإيطالية، التي تدير الطرق السيارة “جيوفاني كاستيلوسي”، أن الشركة تتعهد بتقديم 500 مليون أورو.

لمساعدة مدينة جنوة و إعادة بناء الجسر، الذي إنهار الثلاثاء الماضي.

و قال الرئيس التنفيذي للشركة، التي تتهمها الحكومة الإيطالية بالتسبب في إنهيار الجسر.

أنه تم تعبئة نصف مليار أورو ستكون جاهزة إبتداءا من يوم غد الإثنين.

و ستخصص الشركة مبلغا من هذه الأموال لذوي الضحايا، و الأشخاص الذين سيضطرون إلى مغادرة منازلهم

بالقرب من الجسر للسماح لهم بالشروع في أشغال إعادة البناء.

وأضاف “كاستيلوسي” أن بناء الجسر الجديد، سيستغرق ثمانية أشهر من تاريخ الحصول على التصاريح اللازمة.

و منحت وزارة البنيات التحتية و النقل شركة “أتوستراد” مهلة 15 يوما لإثبات أنها إلتزمت بالبنود المتعاقد عليها.

وإن لم تفعل ذلك قد تعتبر الحكومة هذا انتهاكا لشروط الإمتياز الممنوح لها.