شركة استغلال مناجم الذهب “اينور” تستلم أزيد من 40 طنًا من خامات الذهب بأمسماسا

الوطني
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شركة استغلال مناجم الذهب “اينور” تستلم أزيد من 40 طنًا من خامات الذهب بأمسماسا
بقلم خالد زوبيري

استلمت شركة استغلال مناجم الذهب “اينور” الكميات الأولى من خام الذهب التي انتجتها المؤسسات المصغرة المتحصلة على تراخيص منجميه للاستغلال الحرفي للذهب في مصنع المعالجة في منجم أمسماسا .

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد تم استلام كمية إجمالية تزيد عن 40 طنًا بتركيز متوسط 11،8 غرام / طن من قبل مؤسستين مصغرتين (الأولى 22،850 طن بتركيز 13،725 جرام / طن والثانية 17،380 طن بتركيز 9،462 غرام / طن).
للتذكير، تخطط وزارة الطاقة والمناجم لتحقيق إنتاج مبدئيً للذهب للعام الحالي بنحو 250 كيلوجرامًا ليرتفع إلى 500 كيلوجرام العام المقبل.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006114

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