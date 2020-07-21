شركة الإسمنت عين الكبيرة تنهي بنجاح عملية تدقيق المعهد الأمريكي للحصول على شهادة المطابقة

كشفت شركة الإسمنت لعين الكبيرة، أنها تجاوزت المرحلة الأولى من عملية التدقيق بنجاح والتي يقوم بها المعهد الأمريكي للبترول حسب بيان لها.

ويعتبر المعهد الأمريكي مكتب الدراسات والهيئة المختصة بمنح شهادات المطابقة المتعلقة بجميع المنتجات والحلول المرتبطة بالصناعة النفطية العالمية.

وتندرج هذه الخطوة حسب ذات البيان في إطار متابعة إجراءات المطابقة لدى المعهد الأمريكي، للإسمنت البترولي الذي ينتجه مصنع عين الكبيرة، والذي كان يتم استيراده في السابق بما يفوق 30 مليون دولار، بغية الاستجابة للطلب الوطني على هذه المادة والمقدر بنحو 200 ألف طن سنويا.

ويتعلق الأمر بالمرحلة الأولى من عملية التدقيق المسماة “تدقيق المراقبة رقم 1″، والتي كان مقررا اجراءها شهر مارس الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر جويلية الحالي، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويشمل هذا التدقيق التأكد من مطابقة نظام الجودة لشركة الإسمنت لعين الكبيرة مع متطلبات المعهد الأمريكي للبترول (كيو 1) وكذا مطابقة اسمنت الحفر الفئة ج (اسمنت آبار البترول) من النسخة الجديدة للهيئة الامريكية (10 أ النسخة رقم 25) حسب ذات المصدر.

وجرت العملية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 13 جويلية، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في حين تمت برمجة المرحلة المقبلة من المراقبة خلال شهر مارس 2021.

و يعتبر مصنع الإسمنت لعين الكبيرة وبفضل تحصله على علامة المعهد الأمريكي خلال شهر جويلية 2019، أول منتج لهذا النوع من الإسمنت بالجزائر، بأفضل سعر وأقل كلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الأمريكية تمتلك أكثر من 700 معيار وممارسة تنظيمية موصى بها من طرف المجموعة الدولية.

ويذكر أن شركة الإسمنت لعين الكبيرة، الكائن مقرها بولاية سطيف، تعد فرعا تابعا لمجمع جيكا، حيث يبلغ متوسط انتاجها السنوي 3 مليون طن من الإسمنت.

كما سيكون بمقدورها الاستجابة لطلب السوق الوطنية والدولية من الإسمنت البترولي حسب ذات البيان.