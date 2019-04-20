شركة الإنتاج الإماراتية تعلن تنازلها عن “الرايس قورصو” و” دقيوس ومقيوس” لـ “النهار”

أعلنت شركة الإنتاج الإماراتية “ناينتي 4 فيجن”، أن برنامجي “الرايس قورصو” و ” دقيوس ومقيوس ” أصبحا ملكا لقناة “النهار”.

ونشرت الشركة بيانا تؤكد، من خلاله أنها تنازلت عن “الرايس قورصو” و “دقيوس ومقيوس” إلى شركة “النهار بروداكشن”.

وهذا بعد اتفاق بين شركة “ناينتي 4فيجن” و “النهار بروداكشن” ، الخميس 18 أفريل 2019.

وأكدت الشركة أنها،وقّعت الخميس الماضي،على حقوق التنازل مذكرة،اتفاق بين الشركتين.

وهذا لبث البرنامجين “الرايس قورصو” و “دقيوس ومقيوس” خلال رمضان 2019.

وجاء في بيان شركة ” ناينتي4 فيجن ” ، ” Ninty4 Vision ” الذي صدر اليوم السبت 20 أفريل 2019.

تعلن شركة “ناينتي4 فيجن” (Ninty4 Vision) ومقرها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أنها قد وقعت صباح الخميس 18 أبريل 2019.

على حقوق التنازل مذكرة إتفاق بين شركة “النهار بوروداكشن” التي تمثل مصالح قناة “النهار” في الجزائر.

لبث برامج “الرايس قورصو” و “دقيوس ومقيوس” عبر شاشة “النهار” الجزائرية خلال رمضان 2019 وهذا بناء على عقد مشترك يحدد إلتزامات الطرفين.

وقد تقرر بالإجماع، الموافقة على العرض الذي تقدمت به قناة “النهار” الجزائرية بعد دراسة كل الجوانب الفنية، التقنية والمالية.

إضافة إلى مصداقية قناة “النهار” على المستوى العربي ولدى موردي خدمة الأقمار الصناعية بإحترامها الشديد لقواعد الملكية الفكرية.

وتحضى قناة “النهار” الجزائرية، بنسبة مشاهدة قياسية في الجزائر بإعتبارها أول قناة إخبارية.

وسجلنا أرقام رسمية تؤكد أيضا نسب مشاهد مقبولة جدا في كل من تونس والمغرب وفي بلدان أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.

تحرص شركة شركة “ناينتي4 فيجن” (Ninty4 Vision) على التأكيد أنها حريصة على أن توفر للمشاهدين في الجزائر برامج راقية تليق بهذا البلد العظيم.

وأنها قامت بشراء حقوق هذه الأعمال كاملة أولا لإنقاذ شركاءها الأتراك والمصريين من الإفلاس.

بسبب تخلي قناة “الشروق” عن إلتزاماتها المالية بشكل مفاجئ، وأيضا لضمان عدم حرمان الفنانين الجزائريين من مستحقاتهم المادية العالقة.

رمضان كريم لكل المشاهدين في الجزائر.