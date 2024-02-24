شركة البريد السريع تُصدر بيانا هاما حول الطرود الدولية

أعلنت شركة البريد السريع EMS Champion، أن عمليات التوزيع الخاصة بمواقع التجارة الإلكترونية الدولية ستتم عبر الشبكة التجارية EMS والتي تظم 185 نقطة إستلام.

وأوضح بيان للشركة، أن عمليات التوزيع إلى العنوان المقصود سيتم تفعيلها في حالات جد استثنائية فقط، وذلك لضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف البيان، أنه لوحظ أن تسليم الطرود منذ بداية الشهر الجاري يتم في آجال قياسية. كما يسعى دائما فريق EMS للعمل بشكل مكثف من أجل إرضاء زبائنها.

وأضافت شركة EMS Champion، أنه يمكن للزبائن الاطلاع على مواقع نقاط الاستلام عبر الموقع الإلكتروني : www.ems.dz. أو من خلال تحميل تطبيق EMS Champion.

وهو ما يتيح لهم متابعة تحديث تتبع الطرود في وقتها الحالي والفعلي وذلك فور استقبالها بالجزائر. إلى غاية وصولها إلى نقاط التسليم عبر 58 ولاية.

ودعت الشركة، الزبائن، الالتحاق بنقاط الاستلام EMS في أقرب الأجال، فور إستقبال إشعار عبر رسالة نصية قصيرة SMS. وذلك لإستلام طرودهم قبل نفاذ فترة الاحتفاظ المقدرة بـ 15 يومًا، والتي بعدها سيتم إعادة الطرد تلقائيا إلى البلد المرسل.

كما تحرص مؤسسة EMS على تطوير وتفعيل خدماتها لمواكبة السير الحسن لعمليات الشحن والتوزيع. وذلك من خلال عدة صيغ ومستويات تتوافق مع شروط الخدمة. مع التركيز على تحسين العلاقات مع الزبائن والشركاء الدوليين.

ويثق العديد من المتعاملين الدولين في إختار EMS Champion كشريك للتكفل بتوزيع طرودهم في الجزائر. إثباتا للخدمة الجيدة التي تقدمها مؤسسة EMS في السنوات الاخيرة.

وتترقب الشركة، يوم بعد يوم تشجيعات العديد من الزبائن من خلال شهاداتهم وتعليقاتهم الإيجابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما تقدر ذلك كثيرًا وتلتزم دائما بتقديم أداء أفضل في الأيام و الأسابيع المقبلة، يضيف البيان.