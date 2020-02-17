شركة السويدي إلكتريك الجزائر تنتج 3 أنواع جديدة من الكوابل والإكسسوارات

كشفت شركة السويدي إلكتريك عن انتاج 3 أنواع جديدة من الكابل والإكسسوارات.

ويتمثل الأول في اكسسوارات خاصة بكوابل عالية الضغط، تسمح بتوفير ما قدره 3 مليون دولار من استيرادها سنويا.

أما النوع الثاني هو كابل من فئة كوكسيال يسمح انتاجه بتوفير ما قيمته 4 مليون دولار سنويا من استيراده من الخارج

أما النوع الثالث، فيتمثل في كوابل الطاقة الشمسية، وهي أول مرة ينتج مثل هذا النوع في القارة الأفريقية.

وخلال اعلانه عن هذه المنتجات الجديدة، كشف المدير العام للسويدي ايليكتريك الجزائر، مصطفى عوض الحيواني، ان المرحلة الحالية تفرض رفع تحديات جديدة.

وأكد أن شركته ستستثمر مستقبلا في عديد المجالات الصناعية، وكذا المتعلقة بالطاقات المتجددة.