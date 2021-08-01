شركة الغزو تتبرع بمحطة توليد الأكسجين لأحد المستشفيات

تبرعت شركة الغزو، بمحطة لتوليد الأكسجين، لأحد المستشفيات المتضررة من كورونا، والتي تعاني من نقص أو انعدام الأكسجين.

وحسب بيان للشركة، سيكون استلام محطة توليد الأكسجين آخر هذا الأسبوع، وسيتم نقلها مباشرة إلى أحد المستشفيات الأكثر تضررا من الفيروس.

وأشار البيان، إلى إن هذه المحطة، ستقوم بتزويد كامل المستشفى بالأكسجين الذي يحتاجه المرضى.

وأكدت الشركة، إن هذه المبادرة التي قامت بها، هي مبادرة انسانية لصالح المرضى لمساعدتهم على التغلب على هذا الوباء.

وتمنت الشركة، إن تكون قدوة للشركات الأخرى، ليقوموا بنفس المبادرة أو أكثر للمساعدة في التخلص من هذا الوباء.