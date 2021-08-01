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شركة الغزو تتبرع بمحطة توليد الأكسجين لأحد المستشفيات

بقلم نادية بن طاهر
شركة الغزو تتبرع بمحطة توليد الأكسجين لأحد المستشفيات
شركة الغزو المنتجة لحفاظات HAPPY DRY
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تبرعت شركة الغزو، بمحطة لتوليد الأكسجين، لأحد المستشفيات المتضررة من كورونا، والتي تعاني من نقص أو انعدام الأكسجين.

وحسب بيان للشركة، سيكون استلام محطة توليد الأكسجين آخر هذا الأسبوع، وسيتم نقلها مباشرة إلى أحد المستشفيات الأكثر تضررا من الفيروس.

وأشار البيان، إلى إن هذه المحطة، ستقوم بتزويد كامل المستشفى بالأكسجين الذي يحتاجه المرضى.

وأكدت الشركة، إن هذه المبادرة التي قامت بها، هي مبادرة انسانية لصالح المرضى لمساعدتهم على التغلب على هذا الوباء.

وتمنت الشركة، إن تكون قدوة للشركات الأخرى، ليقوموا بنفس المبادرة أو أكثر للمساعدة في التخلص من هذا الوباء.

شركة الغزو

شركة الغزو

شركة الغزو

شركة الغزو

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=967242
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