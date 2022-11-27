شركة الغزو تُنظم مسابقة كبرى وعشرات الجوائز في إنتظاركم

تنظم شركة الغزو مسابقة كبرى تحتوي على العديد من الجوائز، حيث تتمثل شروط في جمع 4 قصاصات كودبار من منتج “HAPPY DRY”.

وما على المشاركين سوى إرسال القصاصات عبر البريد السريع إلى العنوان التالي: “شركة الغزو، صندوق بريد A463 الدار البيضاء الجزائر العاصمة”. وسيتم إجراء السحب يوم 29 دسيمبر 2022.

وتتمثل الجوائر في 3 سيارات و10 طواقم من الذهب وأقراط من الذهب وهواتف ذكية وتلفزيونات. بالإضافة إلى 3 رحلات لشخصين إلى تونس ورحلة لشخصين إلى تركيا و100 جهاز كهرومنزلي.