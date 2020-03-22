شركة المعلبات الجزائرية “رويبة” تطلب رسميا الإنسحاب من بورصة الجزائر

أودعت شركة المعلبات الجزائرية “رويبة” رسميا طلب الإنسحاب من بورصة الجزائر.

وأفادت شركة المعلبات الجزائرية “أن سي أ رويبة”، اليوم الأحد في بيان نشرته سلطة الضبط على موقعها الرسمي،، أنها أودعت رسميا عرض عمومي حول الإنسحاب من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة.

وأوضح ذات المصدر أن “البورصة تعلم جميع المستثمرين في القيم المنقولة المسعرة في البورصة و الجمهور عامة ان شركة المعلبات “ان سي ا رويبة”، المسعرة بالسوق الرئيسية لبورصة الجزائر قد اودعت لدى “كوسوب” الخميس الماضي، طلبا رسميا حول مشروع عرض عمومي لسحب اسمها من بورصة الجزائر”.

وأشار ذات البيان أن الامر بعملية اطلقها المساهم بالأغلبية بهدف شراء السندات المتبقية التي يمتلكها الجمهور قبل طلب شطبهم من عملية التسعير على مستوى البورصة.

وعلى هذا الأساس قررت سلطة الضبط تعليق المفاوضات حول اسهم الشركة بالبورصة.

كما أضاف البيان أن “كوسوب” وفي اطار مهمتها المتمثلة في المحافظة على مصالح المستثمرين بالبورصة تعلم الجميع ان المفاوضات حول اسهم “ان سي ا رويبة”، تم تعليقها ابتداء من اليوم الأحد 22 مارس 2020.

وقالت في ذات السياق أن التعليق سيمتد طيلة مدة دراسة الملف من طرف المصالح التقنية لكوسوب و التصريح بقبول مشروع العرض من طرف اللجنة”.