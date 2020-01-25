شركة الملاحة البحرية السويسرية “MSC” تلجأ للتحكيم الدولي ضد الجزائر

رفعت شركة الملاحة البحرية السويسرية “MSC” شكوى دولية ضد الدولة الجزائرية، أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات الإستثمارية.

ونقلت المجلة الأسبوعية المغاربية السرية، في طبعتها ليوم الخميس، أن شركة الملاحة البحرية السويسرية رفعت دعوى قضائية ضد الدولة الجزائرية، لنقل الأرباح من فرعها “MSC” الجزائر.

وأشارت ذات المجلة أن عملية النقل تم حضرها من قبل الحكومة الجزائرية.

هذا وتقدمت الشركة السويسرية القابضة بشكوى إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات الإستثمارية بتاريخ 9 جانفي الماضي.

وذلك بعد أن حاولت التفاوض على تحويل الأرباح مع وزارة المالية خلال أوائل سنة 2019.

ووفقا لنفس المصدر سيتم تشكيل محكمة التحكيم منتصف شهر فيفري المقبل، لكن لحد الساعة لم تقم الدولة الجزائرية بإختيار محامين لتمثيلها.