شركة المياه تؤكد..”الزبون في قلب اهتمامنا”

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، سعيها الدائم لتحسين خدمة الزبائن الخاصة بها. لاسيما في اعتبارها “حلقة عامة وفعالة في ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه والتطهير لولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة”.

كما أشارت شركة المياه، إلى أنها تلعب، دورا حاسما في تلبية احتياجات زبائنها. حيث تلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة مع استقبال والتكفل بانشغالاتهم. موضحة، أنها توفر خيارات متعددة لزبائنها من أجل تسهيل تسديد فواتيرهم عبر عدة وسائل.

الزبون في قلب الإهتمام

ويقدر عدد زبائن “سيال” 1،065،827 زبون موزعين عبر كل من ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة. حيث نقدم لهم خدمة زبائن ذات كفاءة ومهنية عالية، ونقدم لهم خدمة عمومية حديثة وعالية الجودة. –حسب الشركة ذاتها-.

ويتم تقسيم الزبائن وفقًا لأربعة استخدامات، على غرار المنازل والإدارات والشركات والمصنعين والسياحة. تعمل فرق تسيير العملاء، كل يوم لتلبية احتياجات الزبائن. من خلال شبكة مكونة من 40 وكالة زبائن موزعة على ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة. منها متمركزة في الجزائر العاصمة و13 منها متواجدة في تيبازة.

محاربة المياه غير المفوترة

وتعد مكافحة الخسائر المادية والتجارية أولوية استراتيجية بالنسبة ليسال، فعملية تقليل الخسائر المادية. والتي تعتبر من أهم خطط العمل التي تهدف الشركة من خلالها إلى منع التسربات والتقليل من مدة إصلاحها. وتنظيم الخدمة وتحسين أداء الشبكة.

وفيما يتعلق بالخسائر التجارية، تركز سيال على الزبائن الجدد من خلال تركيب عدادات بأقطار مختلفة. وتتأكد أيضًا من تحسين الفوترة من خلال مراعاة جميع نقاط الاتصال المهمة مع الزبائن، بما في ذلك التوصيلات والعدادات والفواتير.

طرق الدفع

ويمكن دفع الفواتير باستخدام شبكة وكالات الزبائن الخاصة بالشركة أو عن طريق اختيار الدفع الإلكتروني. مما يتيح لكم دفع فواتيركم عبر الإنترنت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.