شركة النقل الإسبانية بالياريا تقوم بتوسيع خطوطها مع الجزائر

ستقوم شركة النقل الإسبانية بالياريا بتوسيع خطوطها مع الجزائر من خلال خطوط جديدة. سيتم فتحها تدريجياً في الأسابيع المقبلة مما سيسمح لها بتنويع كل من الموانئ الوطنية (الجزائر ووهران ومستغانم). والموانئ الإسبانية (بلنسية وبرشلونة).

وتجدر الإشارة إلى أن شركة بالياريا تعمل في الجزائر منذ عام 2016، وتقوم حاليا بإجراء رحلة أسبوعية بين مستغانم وبلنسية.

وابتداء من 18 أكتوبر، ستضيف شركة بالياريا رحلة أسبوعية ثانية إلى الجزائر. بين ميناء مدينة الجزائر وبلنسية والتي ستكمل خدمتها من مستغانم.

وفي وقت لاحق، في نهاية ديسمبر، ستنظم شركة النقل البحري ثلاث رحلات أسبوعية. حيث ستفتح خطًا بين وهران وميناء بلنسية.

وأخيرا، اعتبارا من 15 جانفي، ستفتح الشركة البحرية خدمة تربط الجزائر العاصمة وبرشلونة لأول مرة. بالإضافة إلى الحفاظ على خطين أسبوعيين مع بلنسية: واحد ثابتة من الجزائر العاصمة. وآخر من وهران أو مستغانم، واللذان سيتناوبان كل أسبوع.

وقال جورج باسول، المدير العام لشركة بالياريا: “من خلال هذه البرمجة الجديدة، سنعمل على تحسين الربط البحري بين الجزائر وإسبانيا، بخدمات تعتمد على الجودة والتميز وتقديم المزيد من خيارات السفر للتكيف مع احتياجات الزبائن”. وأكد باسول: “يسعدنا أن نعمل لأول مرة في ميناء عاصمة البلاد وربطه مع اثنين من أهم الموانئ في إسبانيا، مثل بلنسية وبرشلونة”.

تتوفر السفن المخصصة لهذه الخطوط على مقصورات ومقاعد بذراعين، بالإضافة إلى خدمات مثل المقهى والمتجر والمطعم. بالإضافة إلى ذلك، لدى بالياريا خدمات تتكيف مع احتياجات الركاب في هذه الخطوط: يتحدث طاقم السفينة باللغتين العربية والفرنسية، وتقدم المقاهي والمطاعم الطعام الحلال، كما توجد غرف مخصصة للصلاة أثناء الرحلة. ومن ناحية أخرى توفر الشركة خدمة هاتفية باللغة العربية للرد على الاستفسارات.