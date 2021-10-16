شركة النقل بالسكك الحديدية تبرم إتفاقية مع مركب الحديد بوهران لنقل منتجاته

أبرمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اتفاقية مع مركب الحديد والصلب “توسيالي” لبطيوة”وهران”، لنقل منتجاته الحديدية عبر شبكة خط السكة الحديدية على المستوى الوطني.

وستسمح هذه الاتفاقية لمركب الحديد والصلب “توسيالي” بنقل منتجات الحديد والصلب والمواد الخام بالسكك الحديدية انطلاقا من محطة حاسي مفسوخ (وهران) إلى ولايات الوطن ونحو ميناء وهران للتصدير.

وحسب البيان، فإنه سيتم الشروع في أول عملية شحن بواسطة القطار شهر نوفمبر القادم، حيث سيسمح النقل بهذه الوسيلة بتخفيض نفقات النقل وتقليص حجم استهلاك الوقود وتخفيض الضغط على الطرقات.

ويتم حاليا العمل على استكمال أشغال المقطع الأخير من خط السكة الحديدية ليصل إلى داخل المصنع خلال سنة 2022.

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