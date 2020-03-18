شركة النقل بالسكك الحديدية تعلن تقليص رحلات قطارات الخطوط الكبرى

تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، زبائنها، بتقليص عدد رحلات قطارات الخطوط الكبرى اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة.

وحسب بيان لذات الشركة، يشمل تقليص عدد الرحلات الخطوط التالية:

الإياب الذهاب الاتجاه: “الجزائر – وهران” 10:00سا و10:00سا ، و”الجزائر – بجاية” 15:00 سا و07:00 سا.

وايضا الرحلات الليلية الرابطة بين: “الجزائر – تقرت والجزائر – عنابة”، و”وهران – بشار”

وكذا الرحلة الليلية بين”الجزائر – تبسة”، ابتداءا من 21 مارس 2020.

وهذه الإجراءات صالحة إلى غاية صدور إشعار آخر، حسب ذات البيان.

ويأتي هذا، كجزء من تدابير الحماية والإجراءات الصحية للوقاية من وباء فيروس كورونا، وللحفاظ على سلامة المواطنين عامة ومسافري الشركة خاصة.

ودعت الشركة، زبائنها، للتقرب من مكاتب الاستعلام على مستوى المحطات المعنية، للأجل الحصول على المزيد من المعلومات.