شركة “بلاك ايغلز” تندد بتصريحات هشام بوعود وتتوعده بإجراءات قانونية

نددت شركة “بلاك ايغلز” لفريق وفاق سطيف بقوة، بتصريحات هشام بوعود عبر منصات التواصل الاجتماعي. مشيرة إلى أنه يريد زرع البلبلة في بيت الفريق.

وأكدت إدارة الفريق في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هشام بوعود كان مجرد موظف في الفريق بأجرة شهرية معينة وفقط.

كما أكدت أنها ستقوم بالإجراءات القانونية في حقه، بعدما أوضحت أنه في وقت سابق كان يعمل في الفريق. و يملك عقد مع مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر.

وقالت ذات الشركة، إنها تجدد مساندتها الكاملة و ثقتها التامة في شخص المناجير العام التقني الرياضي العام وأطقمه المختلفة و كذا اللاعبين.