شركة “بومار” الرائدة تستقبل وفدًا رفيع المستوى من “فوجي” اليابانية

استضافت شركة “بومار”، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من شركة “فوجي” FUJI Corporation، يضم المدير الممثل للشركة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وكبير المديرين التنفيذيين، وممثلي “فوجي أوروبا”، بالإضافة إلى ممثل فرع شمال إفريقيا، وشركة ATD Electronic.

تأتي هذه الزيارة الاستراتيجية في إطار تعزيز الشراكة الصناعية بين الشركتين، عقب استثمار مهم قامت به شركة “بومار” في معدات حديثة ومتطورة تم توريدها من قبل “فوجي”.

وقد تم تنفيذ هذا الاستثمار في عام 2023، وتمثّل في اقتناء خطَّي إنتاج للبطاقات الإلكترونية SMT، ما مكّن شركة “بومار” من تعزيز قدراتها الصناعية بشكل كبير، وتحسين إنتاجيتها، والمواءمة مع أعلى المعايير التكنولوجية الدولية.

العلاقة بين “فوجي” وشركة “بومار” ليست جديدة؛ فقد بدأت في عام 2015، بعد مشاركة السيد بومدين، المدير العام لشركة “بومار”، في معرض Productronica، أكبر معرض عالمي مخصص لمعدات الإنتاج الإلكتروني. وقد تلت هذه اللقاءات زيارة السيد بومدين لمرافق “فوجي” في اليابان. ثم زيارة وفد من “فوجي” أوروبا إلى الجزائر في عام 2017، ما وضع أسس شراكة مستدامة قائمة على الثقة والرؤية الصناعية طويلة المدى.

وكان من المخطط البدء في مشروع الاستثمار بعد هذه اللقاءات، لكنه شهد تأخيرًا طفيفًا بسبب جائحة كوفيد-19، قبل أن يتم إنجازه بنجاح في عام 2023.

يذكر أن شركة FUJI Corporation تأسست عام 1959 في اليابان، وتعَدُّ رائدة عالميًا في تصميم وتطوير وتصنيع معدات التجميع الإلكتروني SMT وحلول الأتمتة الصناعية المتقدمة. ومع أكثر من ستة عقود من الخبرة، تميزت “فوجي” بالابتكار المستمر، والخبرة في التقنيات الدقيقة، والالتزام بالبحث والتطوير. توفر الشركة حلولًا متكاملة، بدءًا من آلات التجميع وحتى أنظمة الإنتاج المؤتمتة، وتمتلك شبكة عالمية من خدمات الدعم، لمساعدة أبرز مصنعي الإلكترونيات حول العالم على تحسين الإنتاجية والجودة والكفاءة في خطوط إنتاجهم.