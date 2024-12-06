شركة بومار كومباني تشارك في معرض صناعة 2024

تشارك شركة بومار كومباني في معرض صناعة 2024 من 3 إلى 5 ديسمبر 2024، وهو حدث رئيسي للمحترفين في القطاع الصناعي والتكنولوجي، الذي يقام في الجناح المركزي في سافكس الجزائر.

وسيجمع هذا المعرض الخبراء والشركات المختلفة، بالإضافة إلى صانعي القرار للتبادل حول أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية.

كما ستستفيد شركة بومار كومباني، باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في مجالها، من هذه الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها المميزة وحلولها التقنية التي تتماشى مع التحديات الحالية للصناعة.

وستبرز الشركة، المعروفة بخبرتها، أحدث تقنياتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، والمواد، وعمليات الإنتاج.

كما سيتمكن الزوار من اكتشاف منتجات وخدمات شركة بومار كومباني، والتفاعل مباشرة مع خبراء الشركة. وفهم أفضل لكيفية تلبية حلولها لاحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وسيكون جناح شركة بومار كومباني مكانًا مميزًا للعروض التفاعلية، مما يتيح للمحترفين التطلع إلى مستقبل صناعتهم.