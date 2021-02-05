شركة “بومار كومبني” تتوّج بجائزة أحسن مصدر جزائري لسنة 2019

تحصلت شركة “بومار كومبني” المتخصصة في الصناعة الإلكترونية، على جائزة أحسن مؤسسة جزائرية للتصدير لسنة 2019.

وقد نظمت المسابقة من طرف مركز التجارة العالمي-الجزائر “وورلد ترايد سانتر-ألجيرز” بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وقال المدير العام للشركة، علي بومدين، أن “بومار كومبني” تحصلت على هذه الجائزة التي تصادف عيدها الــ 20 عرفانا بجهود جميع العمال.

وأوضح، أنه زيادة على المفاوضات الجارية مع الشريك الألماني، سبق لشركة “بومار كومبني” أن صدرت نحو ثلاثة بلدان أوروبية وبلدين إفريقيين.

وأضاف، أن شركة “بومار كومبني” المتخصصة في الصناعة الالكترونية تتطلع لتحقيق رقم اعمال بــ 3،5 مليار دولار من الصادرات.

كما يمثل هذا المشروع ربحا بقيمة 500 مليون دولار للاقتصاد الوطني مع كل التطوير الذي سيرافق هذه العملية.

وأكد بومدين، أن تجسيد المشروع مرهون بالحصول على بعض التسهيلات من الحكومة.

وأوضح مدير شركة “بومار كومبني”، أن هذا الموقع سيعرف توسيعات تدريجية للوصول إلى تصدير 7.5 مليون جهاز مصنع محليا.

واعتبر أن هذا المشروع من المرتقب أن يكون عملياتيا 100 في المائة في غضون 3 سنوات، بما يسمح بإنشاء حوالي ألف مؤسسة تنتج المادة الأولية المستوردة حاليا.

ومنحت لجنة التحكيم ثلاثة جوائز تشجيعية، الأولى لشركة المساهمة “بسكرة اسمنت” المتخصصة في انتاج الاسمنت.

والجائزة الثانية عادت لشركة “توسيالي الجزائر” التي تنشط في مجال الحديد والصلب وانتاج حلقات الخرسانة والقضبان السلكية.

في حين تحصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع الصناعي “سيدي بن دهيبة”، المتخصصة في صناعة القضبان السلكية، على الجائزة الثالثة.