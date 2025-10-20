شركة بوناتي الإيطالية تبحث تعزيز حضورها في الجزائر

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، الرئيس التنفيذي لشركة “بوناتي” (Bonatti) الإيطالية، أندريا كولومبو، والذي عبر عن رغبة الشركة، بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون والشراكة بين مجمع سوناطراك وشركة بوناتي.

كما استعرض الطرفان، فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المحروقات، خاصة في مجالات المنبع البترولي والغازي، تطوير الحقول. الرفع من القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي. والهندسة وبناء البنى التحتية في صناعة النفط والغاز والصناعة المنجمية في المشاريع الكبرى.

وأشاد وزير الدولة بهذه المناسبة بالعلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وإيطاليا في مجال المحروقات.

مؤكدا أن الشراكات القائمة بين الشركات الجزائرية والإيطالية تجسد نموذجا ناجحا للتعاون القائم على الثقة ونقل الخبرة وتكامل المصالح الاقتصادية، في ظل التحولات العالمية في أسواق الطاقة.

كما شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون التقني والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة في المشاريع الهيكلية المقبلة. بما يسهم في تطوير قطاع المحروقات في الجزائر ويعزز الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الإيطالية في مجالي المحروقات والمناجم.

ومن جهته، عبر أندريا كولومبو عن اهتمام شركة بوناتي بتعزيز حضورها الاستثماري في الجزائر. ومواصلة تطوير علاقات التعاون مع مجمع سوناطراك. لا سيما من خلال إطلاق مشاريع جديدة في مجال استغلال ونقل المحروقات، والبنية التحتية ذات الصلة بالمحروقات والمشاريع المنجمية الكبرى. كما أبدى استعداد الشركة لتقديم حلول هندسية وتقنية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة المشاريع الطاقوية وتدعم أهداف الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي وتقليل الانبعاثات.

وأشار البيان، إلى أن شركة Bonatti، التي يقع مقرها بمدينة بارما الإيطالية، تعد من أبرز الشركات الأوروبية المتخصصة في الهندسة. الإنشاء، والخدمات الصناعية في مجالات النفط والغاز والطاقة.

وتمتلك الشركة، خبرة تفوق 75 سنة في تنفيذ المشاريع الكبرى عبر أوروبا، إفريقيا، والشرق الأوسط. وتعد شريكا موثوقا في إنجاز العديد من المشاريع التي تجمعها مع سوناطراك في الجزائر منذ سنوات.