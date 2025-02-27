شركة “بونيفيشي فيراريزي” تتحصل على عقد إمتياز لمشروع الحبوب والبقوليات بتيميمون

منحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عقد إمتياز للشركة الإيطالية “بونيفيشي فيراريزي - بي أف” “Bonifiche Ferraresi-BF”. لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات والعجائن الغذائية بولاية تيميمون.

وتسلّم رئيس مجلس إدارة شركة “بي أف الجزائر” مصطفى الحواري، العقد من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة خلال حفل أقيم بمقر الوزارة. حيث يمتد المشروع على مساحة 36 ألف هكتار في محيط الكبير 01 بولاية تيميمون. حيث سيخصص لإنتاج القمح، العدس، الفاصولياء المجففة، الحمص. بالإضافة كذلك إلى زراعة النباتات الزيتية مثل الصويا. كما يتضمن إنشاء وحدات تحويلية لإنتاج العجائن الغذائية وصوامع للتخزين، وهياكل أساسية أخرى.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 420 مليون دولار، حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة. والمساهمة في زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية. إلى جانب خلق أكثر من 6700 منصب شغل.

ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين المجموعة الإيطالية “بي أف” والدولة الجزائرية. ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار وذلك في إطار اتفاقية-إطار تم توقيعها بالأحرف الأولى في جويلية 2024.

كما يندرج المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تنفيذ المخطط الوطني لتطوير الشعب الإستراتيجية. والذي يشمل الحبوب، البقوليات، النباتات السكرية والزيتية، البذور والحليب.

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