شركة بوينغ تدعو لتعليق تحليق طائرات 777

دعت شركة “بوينغ” شركات الطيران بوقف رحلات “بوينغ 777” المماثلة لطائرة شركة “يونايتد إيرلاينز” التي احترق محركها مؤخرا.

وقالت “بوينغ” إنها توصي بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن.

ويخص الأمر الطائرات التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب.

وذكرت أنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات بوينغ 777 التي تعمل بمحركات”برات أند وتني 4000-112″.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” أصيبت بعطل في المحرك الأيمن.

وأصيبت الطائرة بعطل بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي.

مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.