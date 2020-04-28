شركة بيتروفاك تتبرع للجزائر بـ100 ألف دولار لمكافحة كورونا

تبرعت Petrofac الشركة الرائدة عالميا في الخدمات المتعلقة بمجال الطاقة، بـ100 ألف دولار أمريكي لفائدة صندوق التبرع الذي وضعته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لاقتناء مواد ومعدات طبية.

ويعد هذا التبرع بمثابة دعم للطاقة العلاجية للمستشفيات، إذ يزود المرضى وموظفي قطاع الصحة أول خط دفاع ضد فيروس كوفيد 19، بالمعدات الطبية الضرورية في هكذا ظرف، ما من شأنه توفير الحماية اللازمة للسكان.

وفي هذا الصدد، صرح غراهام ماك ميلان، نائب المدير التنفيذي للفرع الأفريقي لشركة Petrofac، “سوف يكون لهذه الهبة تأثيرا إيجابيا مهما وفوريا بالنسبة للأشخاص الأكثر تضررا من هذه الأزمة.

هذا ويرجع حضور شركة Petrofac في الجزائر إلى سنة 1997، حيث تم فتح أولى مكاتبها في الجزائر خلال تلك السنة. ولقد ساهمت شركة Petrofac في أهم المشاريع البترولية والغازية الضخمة التي شهدتها البلاد منذ ذلك الحين.

وفي سنة 2018، فازت شركة Petrofac بعقد في مجال الهندسة، التوريد والبناء (EPC) مع شركة سوناطراك لمشروع تطوير حقل تينرهرت، تلاه عقد آخر سنة 2019 مع مجمع إيزارن، مجموعة الاستغلال المشتركة التي وضعتها شركة سوناطراك وبيتروسيلتيك لمشروع التطوير لعين تسيلة.