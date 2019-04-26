شركة “تضامن بطيجي وشركائه” توضح بخصوص مشروب الأطفال “يوبي”   

طمأنت شركة “تضامن بطيجي وشركائه” لصناعة المشروبات عين السفهية بسطيف، أنّ المشروب من علامة “يوبي” صالح إلى غاية ديسمبر 2019 .

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته منظمة حماية المستهلك عبر موقعها الرسمي ، أن صاحب مصنع التغليف “Gerosa ” الإسباني.

قام بخطأ أثناء طباعة الغلاف الخاص “بالمصاصات ” الموجه للاطفال، وقام بتصحيحه بوضع تاريخ ثاني فوق الأول.

وأضاف البيان أنّ الممول geroza” تقدم بتوضيح واعتذار للشركة وللزبائن، مؤكدا ان الغلاف لا يمس صحة وسلامة المنتوج.

كما قدمت إعتذارها وطمأنت الزبائن والمستهلكين مؤكدة أن هذا الخطأ خارج عن نطاقها والذي ليس لها يد فيه”.

وكانت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، حذرت في بيان لها أمس الخميس، من استهلاك منتوج موجه للأطفال منتهي الصلاحية.

من علامة “يوبي” والموزع بمحلات و لاية بسكرة .