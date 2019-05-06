شركة “توتال” تعتزم شراء أصول مجمع “أناداركو” في الجزائر وفي ثلاث بلدان افريقية 

أعلنت شركة “توتال”، عن توقيع اتفاق ملزم مع شركة “أوكسيدانتال”، من أجل اقتناء أصول المجمع النفطي الأمريكي “أناداركو” بالجزائر وغينيا والموزنبيق وجنوب افريقيا،حسبما علم اليوم الاثنين، لدى المجمع الفرنسي.

و حسب بيان لشركة “توتال”تلقته وأج ، فإنّ الاتفاق المُحتمل إبرامه في حال قبول العرض القائم لشركة “أوكسيدانتال”، من أجل إعادة شراء مجمع “أناداركو” تقدر قيمته ب 8.8 مليار دولار.

و أوضح ذات المصدر “بالتالي فان هذه الصفقة مرهونة بتوقيع واستكمال عقد الشراء المُرتقب لمجمع “أناداركو” من قبل “أوكسيدانتال”، وموافقة السلطات المعنية”.

مضيفا أنّه من المقرر استكمال الصفقة بين شركتي “أوكسيدانتال” و”توتال” في 2020.

للإشارة فان مجمع “أناداركو “،متعامل في الجزائر ينشط في الكتلتين 404 و 208 بمساهمة تقدر ب24.5 % في حوض بركين (حقول حاسي بركين و أورهود و المرك) حيث تملك شركة توتال 12.25 بالمئة.

خلال سنة 2018 بلغ انتاج هذه الحقول 320.000 برميل معادل نفط اليوم حسب ذات المصدر.

وفيما يخص غانا يملك “أناداركو” مساهمات في حدود 27% في حقل جوبيلي و19% في حقل “تين” الذي بلغ فيه الانتاج سنة 2018 ما يعادل 143.000 برميلفي يوم من النفط بالإضافة إلى الغاز.

بمساهمة بلغت26.5 بالمائة، في الموزمبيق فان المجمع الأمريكي متعامل في المساحة 1، التي من المقرر أن تحتضن مشروع خاص بالغاز الطبيعي المميع ب 12.8 مليون طن سنويا.