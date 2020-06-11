شركة توزيع الكهرباء والغاز: العودة لنظام الفوترة الأصلي شهر جويلية

قالت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز “sadeg”، اليوم الخميس، إنّ مصالحها إعتمدت عدة إجراءات ميدانية لمواكبة الظرف الصحي للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت في بيان لها أنها وفقا للمرسوم 95.10 وبمشاورة لجنة ضبط الكهرباء والغاز إعتمدت على نفس الفترة المرجعية لإستهلاك كل زبون تفاديا لتراكم فاتورة الإستهلاك.

وأشارت إلى أن هذه التدابير من أجل إحترام رزنامة الفوترة الدورية لتفادي تراكم الإستهلاك.

وأضافت حسب ذات البيان، أنه يمكن التصحيح الفوري لفاتورة الكهرباء محل نزاع إذا كان الإحتجاج مؤسس وإعتمادا على واقع رصد الإستهلاك.

وأشارت الشركة إلى إمكانية الإستفادة من التقسيط في تسديد فاتورة الإستهلاك، بالتقدم إلى المصالح التجارية المفتوحة من الثامنة صباحا إلى الثالثة زوالا.

وتعلم الشركة الزبائن أن التدابير الإحترازية المعتمدة بالنسبة للفوترة بواسطة التقدير تدخل ضمن التسهيلات المقدمة عادة وكذا في مثل هذا الظرف الإستثنائي.

كما سترفع عن هذا الإجراء إثر مرور الجائحة، وتعود لنظام الفوترة الأصلي خلال شهر جويلية المقبل.