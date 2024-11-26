شركة جزائرية تبتكر سوار إلكتروني لمرافقة الحجاج والمعتمرين

ويستفيد من هذا الابتكار الهيئات ووكالات السياحة والأسفار المتخصصة في الحج والعمرة من أجل سلامة الحجاج و المعتمرين ومرافقتهم طيلة أداء هذين الشريعتين الدينيتين.

ابتكرت شركة جزائرية سوار أمان إلكتروني لمرافقة الحجاج والمعتمرين خاصة كبار السن،حيث تم تصميم هذا السوار من قبل شركة الحلول التكنولوجية ” آول أنتليجنز سوليشن” المتواجدة بالبويرة.

ويسمح هذا السوار، الذي تم تجريبه مع وكالة للسياحة و الأسفار وأعطى نتائج ايجابية بتحديد موقع الشخص أينما كان في حالة ضياعه. وعند إصابته بوعكة صحية (إغماء) يعطي السوار إنذار لتنبيه المكلفين بالمرافقة فيتولى السوار الرد عليه، وفق نفس المصدر.

وتكمن خصائص هذا السوار، الذي يوضع في معصم الحاج أو المعتمر، في أنه يتابع وضعيته الصحية حيث أنه يقدم معلومات حول الضغط و معدل ضربات القلب و نسبة الأكسجين وعدد خطوات التي مشاها. كما أشير إليه.

ويندرج هذا المشروع ضمن الخدمات التي توفرها المنصة الالكترونية “خطوة ” في مجال الحج و العمرة والتي تتضمن تطبيقات أخرى. على غرار حجز الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وتجربة الحج والعمرة قبل التوجه إلى البقاع المقدسة.