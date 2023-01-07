شركة جزائرية تفوز بالمركز الثاني عالميا في مسابقة هواوي

تحصل فريق جزائري على المركز الثاني خلال النهائي العالمي لمسابقة هواوي “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” أو “تاك4قود”، الذي نظمته هواوي.

وقدم هذا الفريق الجزائري ” فارم اي”، حلاً للتعامل مع المشاكل التي تواجهها المزارع باستخدام طائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي.

وحصل الفريق، على المركز الثاني على مستوى العالم، وبذلك فاز الفريق الجزائري بشيك قدره 15 ألف دولار..

كما تميز الفريق بين 11 شركة ناشئة في العالم، وهذا بعد العرض أمام أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فازت “فارم اي” بجائزة أفضل اختيار للجمهور بأكثر من 10 آلاف صوت للمنتخب الجزائري.

ومن المتوقع أن يتنافس فريق “فارم اي” في شهر فيفري القادم مع فريقين للفوز برعاية قدرها 100000 دولار.

ويريد مشروع “فارم اي” تسليط الضوء على عصر التمكين الزراعي من خلال الذكاء الاصطناعي. خطوة في مزرعة خالية من الأمراض.

و”فارم اي” هو نظام مبكر للكشف عن الصدأ باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي لرصد حقول القمح بطائرات بدون طيار. وهو يحل مشكلة الخسارة الكبيرة لحقول القمح بسبب الصدأ.

مسابقة التكنولوجيا من أجل الصالح العام

ومسابقة “التكنولوجيا من أجل الصالح العام” هي مشروع جديد تم إطلاقه في عام 2021 كجزء من برنامج التدريب الرائد على المهارات الرقمية من هواوي، بذور المستقبل.

ويطلب في هذه المسابقة، من الطلبة تحديد مشكلة اجتماعية والتوصل إلى حل تقني يعتمد على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يكتسبونها خلال البرنامج.

وتم تصميم هذه المسابقة أيضًا لتنمية القيادة والعمل الجماعي من خلال التدريب الجماعي والمنافسة.

وتم إطلاق برنامج بذور المستقبل في عام 2008 لتطوير المواهب المحلية الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسد فجوات الاتصال بين البلدان والثقافات.

وفي هذا البرنامج ، يدرس الشباب من جميع أنحاء العالم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ويكتسبون الخبرة والمهارات العملية.

وشارك في برنامج 2021 أكثر من 3500 مشارك من أكثر من 117 دولة. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمشاركين على مدار الـ 13 عامًا الماضية إلى 120.000 طالب يمثلون 136 دولة ومنطقة.

وفي الجزائر ، استفاد أكثر من 120 طالبًا من برنامج بذور المستقبل الذي هو في نسخته الثامنة.