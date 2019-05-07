شركة دانون جرجرة توضح بشأن معجون الرضع “Blédina” قديم !

أعلنت شركة دانون جرجرة الجزائر، عن عدم إنتاج وتسويق أي منتوج موجه للأطفال تحت اسم “Blédina” منتهي الصلاحية في الجزائر.

مضيفة، أن المنتوج غير مسوق من طرف موزع رسمي معتمدة لدى شركة “بليدينا”، “Blédina”، فرنسا.

وتخلت في ذات السياق، الشركة عن مسؤولياتها من استيراد هذا المنتوج للسوق الجزائري.

وجاء توضيح الشركة،بعد مراسلتها من قبل جمعية حماية المستهلك،حول منتوج معجون الفواكه الموجه للرضع،الذي يتراوح عمرهم بين أربع إلى 6أشهر.

ووضعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، على صفحتها، أنها تلقت شكاوى عديدة حول منتوج معجون الفواكه، الموجه للرضع من علامة “Blédina”.

وقالت الجمعية، أن المنتوج مستورد من فرنسا ويباع منتهي الصلاحية وبتاريخ 19 ديسمبر 2018،يباع بالأسواق الجزائرية.

ودعت المنظمة، أولياء الرضع إلى توخي الحذر والتأكد من تاريخ المنتوج قبل استهلاكه.