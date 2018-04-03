شركة «دانون» ضحية صك من دون رصيد قيمتـــه أكثـــــر مـــن مليـــار

أبرمت اتفاقية مع مؤسسة فلاحية لزراعة الذرة بالصحراء

وقعت شركة «دانون» ضحية إصدار صك من دون رصيد بقيمة مليار و500 مليون سنتيم من طرف شركة مختصة في الفلاحة اتفقت معها على إبرام صفقة لزراعة الذرة بالصحراء الجزائرية، وهو الملف الجزائي الذي نظرت فيه الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة والتمس فيه ممثل النائب العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد المؤسسة الفلاحية بالمحكمة الابتدائية للجنح في الحراش.

تعود فصول وأطوار القضية إلى إبرام شركة «دانون»، خلال عام 2015، صفقة تجارية مع المؤسسة الفلاحية حول زراعة الذرة بمنطقة الصحراء وتحصلت المؤسسة المختصة في الفلاحة على مبلغ مالي يقدر بمليار و500 مليون سنتيم من شركة «دانون»، غير أن التجربة الأولى في الزراعة فشلت فتحملت المؤسسة المكلفة بالزراعة مصاريف الخسارة وسلمت لشركة «دانون» صكا بقيمة المبلغ المالي الذي تلقته منها في 2015، غير أن الأخيرة بعد توجهها إلى المصرف البنكي سنة 2016 للتأكد من صحته عاد الصك من دون رصيد.

فرفعت شكوى قضائية تتهم فيها الشركة الفلاحية بتهمة إصدار صك من دون رصيد، واضطرت المؤسسة الفلاحية بعدها إلى إرجاع 80 من المئة من قيمة المبلغ المالي العالق بينهما وبقي 400 مليون سنتيم لم تسدده لها بالنظر إلى أن الشركة الفلاحية -حسب دفاعها- كانت تعاني من مشاكل مادية وغرقها في الديون.

وتطرق دفاع المؤسسة الفلاحية بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة إلى حيثيات الملف في مرافعته، مشددا على أن المؤسسة سلمت لـ «دانون» 80 من المئة من المبلغ المالي العالق بينهما وظل فقط مبلغ 400 مليون سنتيم، مطالبا بتأييد أو جعل الحكم الابتدائي الصادر بمحكمة الجنح بالحراش موقوف التنفيذ والقاضي بإدانة المؤسسة الفلاحية كمتهم معنوي بعشرة ملايين دج غرامة مالية، مع إلزامها بتعويض يقدر بمليون دج مع إرجاع قيمة الصك العالق بينها وبين شركة «دانون».