شركة رمشافي:حساباتنا غير مجمدة وهذه تفاصيل نزاعاتنا القضائية

قالت المؤسسة العمومية الإقتصادية رمشافي، إنّ النزاعات القضائية التي دخلت فيها مع مؤسسة يوسافي تضمنت عدة أجزاء من الأحكام القانونية لصالحها

وحسب مراسلة لشركة رمشافي لـ”النهار اون لاين”، فإن الأحكام القانونية الممهورة بالصيغة التنفيذية قد تضمنت فسخ عقد التنازل لصالح الأجراء لشركة يوسافي.

وحسب ذات المراسلة، فإن الأحكام القضائية قد تضمنت إخلاء وحدة الإستغلال المسماة مركز تسمين الدجاج لعين يوسف.

وفي هذا السياق، قضت الأحكام بارجاعه إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد.

كما ألزمت الأحكام القضائية الشركة ذات الأسهم يوسافي بدفع تعويض لصالح رمشافي قدره 5ملايين دينار.

بالموازاة مع ذلك تم الزام شركة رمشافي برد المبلغ المدفوع من قبل يوسافي و المقدر بـ42 مليون دينار لصالح الخزينة العمومية

وبخصوص أجور العمال أكدت المؤسسة على أن العمال المقدر عددهم 378 عامل ستسدد في أجالها القانونية

وبخصوص الشركاء الذين اقتنوا أسهم شركة يوسافي أكدت مراسلة الشركة بأنهم قاموا بإقتناء أسهم شركة صدت في حقها أحكام بالإخلاء،والشركة ليس لديها مقرات أخرى لممارسة العمل.