شركة روسية للنقل بالطاكسي المشترك تعلن عن فتح فرع لها بالجزائر

أعلنت شركة روسية للنقل بالطاكسي المشترك تدعى “يانغو” عن فتح فرع لها بالجزائر. لتكون بذلك الجزائر أول دولة في شمال إفريقيا تتوفر فيها هذه الخدمة.

وستبدأ شركة يانغو في العمل بمرحلة التجريبية، مما سيسمح لها بجمع التقييمات وآراء الركاب والسائقين للتطوير والتحسين المستمر في عملياتنا. كما سيسمح لها ذلك بالتكيف مع متطلبات المستخدمين الجزائريين و توفير أعلى مستوى من الخدمة.

وتنشط شركة “ياغو” عبر طبيق هاتف يعمل في أكثر من 20 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط و إفريقيا، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة و ساحل العاج وغانا والكاميرون والسنغال وزامبيا و أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما تعتمد خدمات الشركة على مصاريف نقل زهيدة من خلال تشارك وتقاسم التكاليف.

وبهذه المناسبة، عبرت فادية نجاعي، مديرة التسويق يانغو في الجزائر: “نحن فخورون جدا بإطلاق خدمتنا في السوق الجزائرية.”

وأضافت ذات المتحدثة:”تتمتع الجزائر باقتصاد متنام ومتطور وهناك طلب كبير على خدمات التنقل بالسيارة عبر الأنترنت.”

وتابعت نجاعي:”الراحة والسلامة والقدرة على تشارك المصاريف هي من بين أولوياتنا الرئيسية من أجل تقديم أفضل الحلول للمستخدم الجزائري.”

وأوضحت مديرة التسويق، بأن تطبيق يانغو يحتوي على ميزات وتقنيات السلامة المتطورة والتي ستسمح للمستخدمين والسائقين بالشعور بالأمان والراحة أثناء كل رحلة.

وفي الأخير، أعربت فادية نجاعي عن ثقتها من أن الجزائريين سيقدرون الميزات التي تم إضافتها إلى هذه الخدمة.

للإشارة، يانغو هي خدمة دولية عبر الإنترنت لمشاركة الركوب تعمل في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا والشرق الأوسط. على عكس خدمات مشاركة الركوب الأخرى ،يستخدم تطبيق يانغو رسم الخرائط والتوجيه والتنقل الخاص به ، بالإضافة إلى التوزيع الذكي للطلبات.