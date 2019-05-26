شركة رونو الجزائر : السيارات المركبة بالجزائر لا تعاني من الاستهلاك المفرط للزيت

كشفت شركة رونو الجزائر اليوم الاحد ان محركات السيارات المركبة في الجزائر لا تعاني من الخلل المتمثل في الاستهلاك المفرط للزيت.

وأوضحت المكلفة بالإتصال بذات الشركة انه لايوجد خلل في إستهلاك المفرط للزيت في السيارات المركبة بالجزائر.

وهذا على عكس بالنسبة لآلاف السيارات من نفس العلامة المستخدمة حاليا لاسيما بفرنسا.

وأضافت ذات المسؤولة أن أن سيارات رونو-الجزائر “ليست مزودة بالمحركات المعنية أي بنزين 1.2 TCE من نوع H5FT”.

في حين السيارات المركبة في الجزائر مزودة بـ “محركات من نوع 1.6 و1.2 بنزين TCE 90 أوأيضا 1.5 dCi”.

كما أنها لم تستبعد “وجود سيارات مزودة بمحركات بنزين Renault 1.2 TCE من نوع H5FT مستوردة بشكل فردي من مواطنين جزائريين”.

وكشفت الجمعية الفرنسية للمستهلكين “UFC Que-Choisir” ونقل ذلك الموقع الالكتروني الفرنسي” Actu.fr” أن محركات بنزين Renault 1.2 TCE من نوعH5FT

والتي زودت بها ما لا يقل عن 400.000 سيارة في فرنسا تحمل خللا في الصنع أدى الى استهلاك مفرط في الزيوت.