شركة “ريكامار” تكذّب الفيديوهات التضليلية المسيئة لعلامتها قبيل رمضان

فندت مؤسسة المواد الغذائية “ريكامار” التابعة لشركة “رجا فود” كافة الأخبار المضللة التي تم الترويج لها عبر فيديوهات مضللة.

وأكدت المؤسسة الواقعة بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر في وهران، أنه تم الترويج عبر فيديو تضليلي آخر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يفيد بأن “تون ريكامار” يحوي على مادة الصوف بعد وضعه بالماء وعصره.

وأوضح البيان، أن هذا الفيديو هو إساءة واضحة لسمعة الشركة المنتجة في مجال تصبير وتعليب سمك التونة.

وأضاف البيان، الذي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، أن شركة ريكامار قررت مقاضاة جميع الأطراف المشاركة في هذه الادعاءات.

واعتبرت أن الإدعات غير شريفة يراد بها زعزعة الثقة لدى المستهلك الجزائري والتشكيك في منتوجها قبيل شهر رمضان المبارك.