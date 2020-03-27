شركة ريكامار توضح وتكذب الفيديو التضليلي المتداول بالفايسبوك

تعرضت مؤخرا علامة “ريكامار ” التابعة لشركة “رجا فود” الواقع مقرها بالمنطقة الصناعية حاسي عامر في وهران لحملة شرسة بعد تداول فيديو تضليلي عبر صفحات التواصل الاجتماعي غرضه الإساءة فقط لسمعة الشركة المنتجة بعد النجاح الذي حققته في مجال تصبير وتعليب سمك التونة وفرض نفسها بالسوق الجزائرية.

أطراف من المنافسين غير الشرعيين روجت لفيديو مفاده ان تون ريكامار يحتوي على مادة الصوف بعد وضعه بالماء والضغط عليه بغية اثارة الفتنة والنيل من الشركة استغلالا للوضع العصيب الذي تمر به الجزائر جراء انتشار فيروس كورونا ومحاولة بعض المضاربين احتكار السوق.

حيث ومن خلال تجربة صغيرة توضيحية مثل التي تم القيام بها تماما بالفيديو المتداول عبر الفايسبوك فإن الكتلة العضلية لسمكة التونة التي هي تسيج عضوي وليس مادة صوف بعد غسلها الكثيف بالماء وعصرها تبقى متها إلا الألياف العضوية التي هي في الحقيقة مكون غذائي أساسي.

شركة ريكامار التي استطاعت في ظرف وجيز كسب ثقة المستلهك الجزائري وحتى الاجنبي بفضل فريق العمل المتخصص والخبرات العالية في المجال تكذب هذه الادعاءات المغرضة بدعوة كل المشككين في منتوجها للتقدم الى المصنع والرد علميا على كل استفساراتهم.

وردا على الفيديو المفبرك رفعت شركة رجا فود دعوى قضائية ضد مروجيه وثقتها كبيرة في العدالة الجزائرية لرد الاعتبار لمنتج محلي ساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وترك بصمته بالسوق العالمية.

