شركة “رينو” الفرنسية تعتزم إلغاء 15 ألف وظيفة حول العالم

تعتزم شركة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات إلغاء نحو 15 ألف وظيفة حول العالم من بينها 4600 في فرنسا، ضمن خطة لخفض التكاليف بقيمة ملياري أورو على مدى ثلاث سنوات.

وأكدت الشركة، اليوم الجمعة نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، أنها تأمل إلغاء الوظائف، دون اللجوء للتسريح.

وذلك من خلال المغادرة الطوعية وإجراءات التشكيلات الداخلية وإعادة تدريب الموظفين.

وحسب ذات الشركة فإنها ستبدأ المشاورات مع ممثلي الموظفين في فرنسا الشهر المقبل.

ومع تطبيق الخطة ستنخفض الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة عالميا من أربعة ملايين مركبة حاليا إلى حوالي 3.3 مليون.

هذا وتجري الشركة محادثات مع الحكومة الفرنسية للحصول على قرض مدعوم بقيمة 5 مليارات أورو، لكن الحكومة جعلت هذا مشروطا بضمانات للعمال والإبقاء على الإنتاج في البلاد.