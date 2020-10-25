شركة “سامسونغ” تعلن وفاة رئيسها عن عمر ناهز 78 عاما

توفي، اليوم الأحد، رئيس سامسونغ للإلكترونيات “لي كون هي” عن 78 عاما.

أعلنت الشركة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، وفاة رئيس سامسونج للإلكترونيات “لي كون-هي”.

وقالت الشركة في بيان لها نقلته وكالات أنباء دولية، “ببالغ الحزن، نُعلن وفاة لي كون-هي، رئيس سامسونج للإلكترونيّات”.

وأضافت الشركة “الرئيس “لي” توفي اليوم وكان محاطا بأفراد عائلته، وبينهم نائب رئيس الشركة جاي واي لي”.

وتابعت الشركة “الرئيس “لي” كان صاحب رؤية حقيقية حول سامسونج من شركة محلية إلى شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والقوة الصناعية”.

وأكدت الشركة قائلة “أن إرثه سيكون أبديا”.

وكان “لي” الذي حول المجموعة إلى عملاق اتصالات عالمي، طريح الفراش منذ إصابته بنوبة قلبية منذ عام 2014.