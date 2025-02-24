شركة ستاربكس تُعلن عن حملة تسريح واسعة

أعلنت شركة ستاربكس الأمريكية، اليوم الاثنين، عن حملة تسريح واسعة تشمل 1100 وظيفة، في خطوة تهدف إلى تغيير هيكل الشركة.

ولم يكشف الرئيس التنفيذي للشركة، برايان نيكول، في الرسالة التي بعثها إلى الموظفين، وأعلن فيها حملة التسريح، عن الأسباب الحقيقية لهذه العملية الضخمة.

وتعدُّ ستاربكس واحدةً من كبرى شركات المقاهي والمشروبات في العديد من دول العالم.

وتضم الشركة حوالي 16 ألف موظف في فروعها على مستوى العالم. بما في ذلك 10 آلاف في الولايات المتحدة.

وتعاني شركة ستاربكس، منذ عامين، من أزمات ومشاكل بسبب حملة المقاطعة على خلفية دعمها الكيان الصهيوني.

كما اعترف الرئيس التنفيذي لستاربكس، الأسبوع الماضي، بتسبّب حملة المقاطعة في خسائر كبيرة للشركة.