شركة سوناطراك تنظم دورة تكوينية لفائدة الصحفيين المختصين في الإقتصاد

نظمت، اليوم الإثنين، شركة سوناطراك دورة تكوينية لفائدة الصحفيين المختصين في مجال الاقتصاد عامة وقطاع المحروقات خصيصا.

الدورة التكوينية، والتي تدوم يومين، تهدف أساسا إلى تكوين الصحفيين وإطلاعهم على نشاط الشركة في مختلف تخصصاتها.

وأكد مدير العلاقات العامة والاتصال بسوناطراك، منير صخري، لـ “النهار اونلاين”، أن الاستراتجية الجديدة للشركة تولي أهمية كبيرة لقطاع التكوين.

وقال صخري “الدورة التكوينية ستمكن الصحفي المختص في المجال من توسيع مفاهيمه وفهم العمليات التي تقوم بها سوناطراك في التنقيب والاستكشاف”.

كما أكد ذات المسؤول أن الدورة تعتبر الأولى من نوعها في الشركة.

ويشارك فيها بالإضافة الى الصحفيين، مدراء ومسؤولون بالشركة كل حسب تخصصه ومنصبه –يضيف المتحدث-.

وبرمجت الدورة التكوينية في فترتها الصباحية ليومها الأول، اربعة تدخلات لمسؤولين ومدراء في الشركة.

وخصصت التدخلات لمجال التنقيب وحفر الأبار وكيفية قيام الشركة لدراسات الإستكشاف.

وتم شرح تفاصيل كل مرحلة بالاضافة الى التعمق في الجانب التقني لكل مرحلة والأدوات المستعملة بكل تفصيل.

الدوة التكوينية ضمت حوالي 50 صحفيا من مختلف الوسائل الاعلامية العمومية والخاصة.