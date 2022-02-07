شركة سويدية تقاضي غوغل ومبلغ التعويض خيالي

قررت شركة سويدية تُدعى PriceRunner برفع قضية ضد الشركة الأمريكية غوغل. في محكمة المنافسة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت الشركة إن غوغل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال التلاعب بنتائج البحث في صالح خدمات التسوق المقارنة الخاصة بها.

وقالت PriceRunner إن دعواه القضائية تطلب تعويضًا من Google عن الأرباح التي خسرتها في المملكة المتحدة .منذ عام 2008، وفي السويد والدنمارك منذ 2013.

وتطالب الشركة السويدية نظيرتها الأمريكية بدفع 2.1 مليار يورو أي ما يعادل 2.4 مليار دولار أمريكي كتعويضات.

وخسرت منذ أسبوع شركة غوغل محاولتها لإسقاط غرامة قياسية بقيمة 112 مليون دولار. من قبل هيئات مراقبة الخصوصية الفرنسية بشأن كيفية إدارتها لملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.

ودعمت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا المنظمين الذين انتقدوا في عام 2020 عملاقة البحث لوضع أجهزة التتبع تلقائيًا. ضمن أجهزة مستخدمي google.fr بمجرد وصولهم إلى موقع الويب.

وقال قضاة مجلس الدولة في حكمهم الصادر إن CNIL كانت محقة في اكتشاف أن سلوك جوجل. كان بمثابة نقص في المعلومات الواضحة والمنافسة للمستخدمين.

كما مثل فشلًا في الحصول على موافقتهم المسبقة، وآلية ناقصة لحظر ملفات تعريف الارتباط.

وقامت الشركة المملوكة لشركة ألفابت وهيئة مراقبة الخصوصية الفرنسية CNIL بقرع أجراس التنبيه مرتين خلال عامين. بسبب استخدام ملفات تعريف الارتباط لتتبع تحركات المستخدمين عبر الإنترنت.

وبوقت سابق من هذا الشهر، سجلت CNIL رقماً قياسياً جديداً عندما وجهت غرامة إلى غوغل قيمتها 150 مليون أورو. لعدم منح المستخدمين طريقة سهلة للخروج من ملفات تعريف الارتباط الخاصة بها.

واكتسب منظمو حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي سلطات غرامات غير مسبوقة. وذلك منذ دخول اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في شهر ماي 2018.

وتسمح اللائحة العامة لحماية البيانات لهم بفرض عقوبات تصل إلى 4 في المئة من المبيعات العالمية السنوية للشركة.

وقدمت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر استئنافًا أمام المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي.

وجاء الاستئناف ضد قرار سابق بتأييد غرامة مالية قدرها 2.8 مليار دولار لمكافحة الاحتكار.