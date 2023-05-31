شركة سيارات عملاقة ترغب في دخول السوق الجزائرية

التقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون مع ممثلي مجمع “groupe IVECO” لتصنيع المركبات الصناعية.

وخلال هذا اللقاء، عرض ممثلو مجمع “groupe IVECO” على الوزير، إمكانية دخولهم إلى السوق الجزائرية و منها إلى الأفريقية من خلال إنجاز مشروع لإنتاج السيارات النفعية من النوع المتوسط و الثقيل في المرحلة التانية.

وحسب بيان الوزارة، فإن المجمع سيسعى للبحث عن شريك جزائري خاص لإنتاج حوالي 1000 وحدة في السنة.

من جهته أكد الوزير، على ضرورة التسجيل في دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات و احترام بنوده لاسيما المتعلق باحترام نسبة الادماج المحلي المقررة.

كما ألح الوزير على اختيار الشريك المهني المناسب والمختص لإنجاح هذا المشروع، و إعداد دراسة مسبقة عن السوق الجزائرية لمعرفة متطلباتها.