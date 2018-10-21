شركة “سيال” تفوز بجائزة الإبتكار في فرنسا

فازت شركة ” سيال ” بجائزة الإبتكار بفرنسا، بعد اختيار تطبيقها من بين أحسن 200 ابتكار تم تقديمهم خلال المسابقة.

وحسب ما نشرته شركة “سيال” للمياه على موقعها الرسمي، فقد شارك وفد مؤلف من فريق داخلي بالإضافة إلى ممثلين عن الجزائرية للمياه من المكتب الوطني للصرف الصحي وولاية الجزائر.

وهذا في أسبوع الإبتكار الذي نظمته شركة “سويز” من 12 الى 19 أكتوبر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان الابتكار والتقنيات الجديدة في صميم أنشطة هذا الأسبوع، بغية تحقيق إدارة أكثر ذكاءا واستدامة لموارد الكوكب.

وتعد هذه المسابقة عالمية، حيث قدم أكثر من 200 مشارك مشروع مبتكر في خدمة الموارد والثورة الرقمية.

وتم منح 13 مشروعًا في حفل توزيع الجوائز، من بينها المشروع الذي قدمته شركة سيال والذي مكنها من تحديد الموقع الجغرافي لـ 95٪ من عملائها خلال 6 أشهر فقط في فئة “تحويل البيانات الرقمية”.

للاشارة، الاختراع الذي تقدمت به سيال عبارة عن تطبيق مطور داخليًا يسجل الإحداثيات الجغرافية بالاشتراك مع معلومات العملاء الاخرى لتمكين تحديد موقعهم الجغرافي.