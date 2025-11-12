شركة سيترام تندد بالاستخدام العشوائي لمقابض النجدة داخل الترامواي

نددت شركة سيترام، في بيان لها، بتصرفات بعض مستعملي الترامواي، خاصة فئة الأطفال، الذين يقومون باستعمال مقابض النجدة بشكل عشوائي ودون وجود أي حالة طارئة.

وأكدت الشركة أن هذه السلوكيات غير المسؤولة والخطيرة تتعارض مع قواعد الأمن والسلامة. وتتسبب في عرقلة حركة الترامواي وتأخير الرحلات، مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الركاب ومشاغلهم اليومية.

ودعت شركة سيترام كافة مستعملي الترامواي إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. مع التأكيد على ضرورة صون هذه الوسيلة الحيوية للنقل العمومي لما تمثله من أهمية على المستوى الوطني.