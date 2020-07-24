شركة سينوفارم الصينية تكشف موعد جاهزية لقاح كورونا

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شركة سينوفارم الصينية تكشف موعد جاهزية لقاح كورونا
بقلم نسرين محفوف

أعلنت شركة سينوفارم الصينية أن لقاح الفيروس التاجي قد يكون جاهزًا بحلول نهاية العام.

وقالت وسائل إعلام حكومية صينية، إنّ لقاح فيروس كورونا المحتمل الذي طورته مجموعة الأدوية الوطنية الصينية  Sinopharm، قد يكون جاهزا للاستخدام بحلول نهاية العام الجاري.

وقال رئيس شركة Sinopharm، ليو جينغ تشن، لقناة CCTV الحكومية الصينية، إن الشركة تتوقع إنهاء الاختبارات البشرية المتأخرة في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا.

وقد دخلت تجربة Sinopharm التجريبية المرحلة الثالثة التي شملت حوالي 15ألف مشارك وسلالتين من اللقاحات في الإمارات العربية المتحدة.

كما تم إعطاء لقاح محتمل آخر، طورته شركة Sinovac Biotech الصينية باستخدام تقنية مماثلة، للمشاركين في تجربة المرحلة الثالثة في البرازيل.


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