شركة شحن فرنسية تفرض زيادة كبيرة في أسعارها على الجزائريين 

أعلنت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM عن زيادة كبيرة في أسعار النقل البحري للبضائع المنقولة من فرنسا إلى الجزائر.

ومست هذه الزيادة في الأسعار للنقل البحري للبضائع كل من المغرب وتونس ولكن الغريب في هذه الزيادة أنه تم مضاعتها للجزائر مقارنة مع المغرب وتونس.

وستدخل هذه التسعيرة حيز الخدمة بداية من الفاتح ديسمبر 2024، وقد أثارت هذ التسعيرة الجديدة جدلا واسعا بين الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين.

وبررت شركة الشحن الفرنسية CMA CGM عبر موقعها الرسمي الزيادة في الأسعار راجع إلى أسعار الوقود في السوق العالمية.

وستصل أسعار نقل حاوية كاملة (لفة كاملة) بين فرنسا والجزائر إلى 1102 يورو، مقارنة بـ 596 يورو و462 يورو على التوالي للمغرب وتونس.

ونقل حاوية فارغة (لفة فارغة) سيكلف 694 يورو للجزائر، في حين سيكلف 395 يورو و 307 يورو للدولتين المتجاورتين.

كما كشفت الأسعار الجديد أن تكلفة أسعار نقل المركبات الخاصة والخفيفة (سيارات الركاب والحافلات الصغيرة) أعلى أيضًا في الجزائر، حيث يبلغ سعرها 238 يورو، مقارنة بـ 178 يورو لتونس و204 يورو للمغرب.

في حين ستكون أسعار البضائع المنقولة بالجملة (السائبة) 67 يورو للجزائر، مقارنة بـ 27 و30 يورو على التوالي لتونس والمغرب.

وكانت الشركة في في سبتمبر الماضي قد فرضت رسوم إضافية، قدرها 150 يورو لكل حاوية 20 قدمًا بسبب الازدحام في الموانئ الجزائرية.

وللمزيد من التفاصيل إضغط: شركة الشحن الفرنسية .