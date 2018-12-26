شركة طاسيلي: فتح خط دولي بين البيض والسعودية

كشف والي ولاية البيض، محمد جمال خنفار، اليوم الأربعاء، عن فتح خط دولي مباشر يربط بين مطار”كسال” بالولاية، والمملكة العربية السعودية، لنقل المعتمرين.

وعلى هامش حضوره مراسيم إبرام إتفاقية بين شركة طاسيلي للطيران، التي ستتكفل بنقل المعتمرين والمدير العام لوكالة “بكّة”

أكد الوالي، أن الجسر الجوي يدخل حيز الخدمة بداية من شهر فيفري من السنة المقبلة 2019.

كما سيضمن الخط الجوي، رحلتين مباشرتين شهريا نحو البقاع المقدسة سواء نحو مطار جدة أو المدينة المنورة بمجموع 10 رحلات خلال موسم العمرة الجاري.

وتأتي العملية في إطار تسهيل لمواطني ولاية البيض الراغبين في أداء مناسك العمرة من التنقل مباشرة نحو البقاع المقدسة من البيض.